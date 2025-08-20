DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

21.08.25 16:11 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 38,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 15:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR. Bei 38,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.310 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,00 EUR fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen