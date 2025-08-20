Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 38,20 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 15:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR. Bei 38,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.310 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,00 EUR fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Alle: Alle Empfehlungen