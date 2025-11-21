Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 38,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 38,60 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,90 EUR zu. Bei 38,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.574 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,47 Prozent hinzugewinnen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

