Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

22.08.25 16:09 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 39,10 EUR.

Bijou Brigitte AG
Um 15:50 Uhr sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 39,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.145 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

