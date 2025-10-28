DAX24.246 -0,3%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Notierung im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte kommt am Vormittag kaum vom Fleck

28.10.25 09:22 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Bijou Brigitte-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,50 EUR.

Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,78 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

