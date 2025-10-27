Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 40,90 EUR.

Um 12:00 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,10 EUR. Bei 40,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,46 Prozent.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

