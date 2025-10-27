Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie um 16:00 Uhr 0,2 Prozent auf 40,80 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,90 EUR.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 12,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

