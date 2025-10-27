Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Bijou Brigitte hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 41,20 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie um 09:02 Uhr im XETRA-Handel bei 41,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 41,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,20 EUR. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 12,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
