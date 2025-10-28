Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit Abschlägen

Bijou Brigitte im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,5 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,60 EUR. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,70 EUR.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 12,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,86 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

