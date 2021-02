Amazon mit starken Zahlen - Amazon-Aktie vorbörslich leichter

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.803,50 EUR

Amazon legte am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal und das vergangene Geschäftsjahr vor, die die Markterwartungen weit übertrafen.

Das Geschäft lief auch im Schlussquartal glänzend: In den drei Monaten bis Ende Dezember knackte Amazon beim Umsatz dank des Bestell-Booms in der Corona-Krise und eines starken Weihnachtsgeschäfts erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden Dollar zu. Den Nettogewinn konnte Amazon auf 7,2 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro) deutlich mehr als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente der Konzern 21,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 84 Prozent und einer neuen Bestmarke entspricht.

Amazons größter Profittreiber ist derweil nicht der Onlinehandel, sondern das Cloud-Geschäft mit IT-Services und Speicherplatz im Internet. Insofern ist es auch nur logisch, dass mit Andy Jassy der Leiter dieser Sparte zum künftigen Vorstandschef befördert wurde. Amazons Cloud-Plattform AWS, die von vielen Unternehmen und Apps genutzt wird, erhöhte den Quartalsumsatz um 28 Prozent 12,7 Milliarden Dollar. Trotz des starken Wachstums blieb das Geschäft etwas unter den Erwartungen. Das Betriebsergebnis kletterte derweil um 37 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar, woran klar zu erkennen ist, was für ein attraktiver Gewinnbringer Amazons Cloud-Flaggschiff weiterhin ist.

JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 4.400 Dollar - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 4.155 auf 4.400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem exzellenten vierten Quartal des Online-Händlers. Im Wechsel an der Konzernspitze von Jeff Bezos zum bisherigen Vorstand der AWS-Sparte, Andy Jassy, sieht er eine Kaufgelegenheit.

An der US-Börse NASDAQ zeigt sich die Amazon-Aktie im vorbörslichen US-Handel zeitweise 0,36 Prozent im Minus bei 3.367,94 US-Dollar - am Dienstag hatte sie sich nachbörslich zunächst noch fester präsentiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com