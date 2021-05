AXA-Aktie dreht ins Plus: AXA wächst im 1. Quartal - Einnahmen gestiegen

Die Einnahmen erreichten 30,7 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz im Bereich der bevorzugten Segmente belief sich auf 19,9 Milliarden Euro, ein Plus von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis, wobei die Vermögensverwaltung mit 17 Prozent den größten Zuwachs im Jahresvergleich schaffte.

Das Jahresbeitragsäquivalent lag bei 1,63 Milliarden Euro, nach 1,71 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Solvency-II-Quote von AXA - ein wichtiges Maß für die Finanzkraft von Versicherungsunternehmen - lag zum Ende des Quartals bei 208 Prozent und damit um 8 Prozentpunkte höher als Ende 2020.

Die US-Tochter AXA XL erzielte im Quartal dank Preiserhöhungen und Underwriting-Disziplin einen Umsatzanstieg von 4 Prozent. Die Sparte werde ihr bereinigtes Ergebnisziel von 1,2 Milliarden Euro für 2021 erreichen, trotz Katastrophenkosten durch den strengen Winter in Texas.

Die AXA-Aktie gab an der EURONEXT in Paris zunächst ab, dreht im Verlauf jedoch ins Plus und notiert derzeit um 0,27 Prozent höher bei 23,76 Euro nach.

