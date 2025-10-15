DAX24.295 +0,2%Est505.630 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Abschlägen

15.10.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 102,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
103,10 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,40 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 102,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.266 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit Abgaben von 59,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,70 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
