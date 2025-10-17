Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 95,85 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 95,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,15 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.518 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 8,92 Prozent zulegen. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 56,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

