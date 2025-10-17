Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 94,50 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 94,50 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.920 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,48 Prozent wieder erreichen. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

