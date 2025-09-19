Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 96,60 EUR.
Das Papier von Bilfinger SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 96,60 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,40 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.688 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Gewinne von 1,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit Abgaben von 56,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
