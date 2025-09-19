Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 96,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:45 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,05 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,40 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.114 Stück gehandelt.
Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|11.05.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|28.04.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen