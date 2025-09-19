DAX23.493 -0,6%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,29 -0,6%Gold3.728 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %! Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit roter Tendenz

22.09.25 12:12 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 96,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
96,30 EUR -0,05 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,05 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,40 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.114 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen