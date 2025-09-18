Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 94,95 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 94,95 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.993 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,98 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

