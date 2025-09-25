Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 92,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 92,75 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 93,55 EUR. Bei 92,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 8.809 Aktien.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 5,66 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 54,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

