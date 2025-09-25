DAX23.618 +0,4%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,19 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kursentwicklung

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

26.09.25 12:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 92,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,25 EUR -0,45 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 92,75 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 93,55 EUR. Bei 92,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 8.809 Aktien.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 5,66 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 54,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen