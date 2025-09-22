Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Freitagnachmittag ins Plus

Kurs der Bilfinger SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 93,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 93,50 EUR nach oben. Bei 93,90 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21.559 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 4,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2024 (41,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 55,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

