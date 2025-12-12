BillionToOne A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
BillionToOne A hat sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,330 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 117,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 38,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BillionToOne A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BillionToOne A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent