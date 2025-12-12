DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.657 -0,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl61,77 +0,4%Gold4.277 -0,1%
BillionToOne A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BillionToOne Inc Registered Shs -A-
97,44 USD -6,26 USD -6,04%
Charts|News|Analysen

BillionToOne A hat sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,330 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 117,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 38,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

