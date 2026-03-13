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bioAffinity Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

15.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
bioAffinity Technologies Inc Registered Shs
2,12 USD 1,05 USD 98,13%
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bioAffinity Technologies stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,300 USD je Aktie erzielt worden.

bioAffinity Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,660 USD beziffert. Im Vorjahr waren -22,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat bioAffinity Technologies 6,16 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 9,36 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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