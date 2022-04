BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Freitagmittag nordwärts

Um 13:12 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 153,95 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 155,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 153,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.268 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 156,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.04.2021 bei 93,34 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 39,37 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,00 USD an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 30.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 12,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 1,15 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 345,40 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,76 Prozent verringert.

Am 30.03.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 29.03.2023.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 22,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: BioNTech - 2,2 Mrd. Impfdosen wurden bereits bestellt, PNE - hoher Strompreis und Übernahmephantasie

BioNTech- und Moderna-Aktien in Rot: STIKO rät zu mRNA-Booster nach nicht in EU zugelassenen Impfungen

China: Drachen-Fieber

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com