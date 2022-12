BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Mittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 159,75 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 159,05 EUR. Bei 159,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.710 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei einem Wert von 310,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2021). Gewinne von 48,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 43,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 215,57 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 35,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

BioNTech- und Pfizer-Aktien schwächer: BioNTech und Pfizer arbeiten an Studie mit neuem COVID-Impfstoffkandidaten

CureVac-Aktie letztlich dennoch in Grün: Fehlschlag bei Impfstoff balastet Ergebnis weiterhin

BioNTech-Aktie höher: BioNTech kauft Novartis Produktionsstätte in Singapur ab

