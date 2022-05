BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Mittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 133,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 131,85 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 134,50 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 26.237 Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 66,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 19,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 30.03.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.501,77 Prozent auf 5.532,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 08.05.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

So schätzen Analysten die BioNTech-Aktie ein

AstraZeneca-Aktie im Minus: Starker Jahresstart - hohe Kosten belasten

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com