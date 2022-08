BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag leichter

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 02.08.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 159,05 EUR abwärts. Bei 157,20 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.754 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 59,73 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 42,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,57 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,24 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6.374,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,40 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Am 07.08.2023 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

