BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 113,78 USD ab.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 113,78 USD. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 113,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.661 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 13,30 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 48,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Am 05.05.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,51 Prozent auf 192,39 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,852 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

