BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 111,35 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 111,35 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 113,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 112,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 93.855 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,87 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 76,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 31,25 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

Am 05.05.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,51 Prozent auf 192,39 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,852 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie freundlich: Analyst schraubt Kursziel für BioNTech kräftig hoch

BioNTech-Aktie schießt dank Milliarden-Kooperation mit Bristol-Myers zweistellig hoch

Berenberg bekräftigt Kaufempfehlung für BioNTech-Aktie