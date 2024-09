BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 87,80 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,80 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 86,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 18.305 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,95 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (76,55 USD). Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 12,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,40 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 182,51 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 04.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -2,273 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie

Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna höher: FDA genehmigt neue COVID-Impfstoffe

BioNTech-Aktie knickt ein: BioNTech rutscht tiefer in die roten Zahlen