BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag mit Kursplus

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 168,85 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.557 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 133,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2021 auf bis zu 94,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 44,15 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 266,00 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 12,18 EUR gegenüber 1,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 345,40 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,76 Prozent verringert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 29.03.2023.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

