BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag höher

Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 152,90 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 153,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 31.700 Stück.

Bei einem Wert von 395,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 37,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 230,57 USD angegeben.

Am 09.05.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.374,60 EUR im Vergleich zu 2.048,40 EUR im Vorjahresquartal.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 07.08.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 35,62 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche bleibt auf BioNTech - Hörerfragen zu VERBIO und Gas

So schätzen die Analysten die BioNTech-Aktie im Juni 2022 ein

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock