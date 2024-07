BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag höher

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 79,95 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 15:48 Uhr 0,1 Prozent. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,34 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21.710 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,74 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 57,28 Prozent Luft nach oben. Am 03.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 06.05.2024 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 2,22 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 203,61 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,820 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

