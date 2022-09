BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 148,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 146,60 EUR. Bei 147,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.135 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2021 bei 332,00 EUR. 55,38 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 08.08.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,45 EUR, nach 10,77 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umgesetzt.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2022 wird am 07.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 34,65 EUR je Aktie aus.

