BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag auf grünem Terrain

Um 06.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 148,40 EUR. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 148,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.181 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 33,33 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.374,60 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 20,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Wie Experten die BioNTech-Aktie im Mai einstuften

BioNTech-Aktie schließt tiefer: BioNTech stellt Studienergebnisse zu Omikron-Impfstoff in Aussicht

Hot Stocks heute: Halbleiteraktien im Fokus - Infineon, QUALCOMM und Intel & BioNTech könnte im Chartbild ausbrechen

