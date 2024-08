BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 80,69 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 80,69 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,57 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 34.212 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,74 USD) erklomm das Papier am 01.09.2023. Gewinne von 55,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 89,89 Prozent auf 138,55 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 04.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,024 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie knickt ein: BioNTech rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausblick: BioNTech (ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioNTech-Aktie gibt Gewinne ab: Meldungen zu mRNA-Krebsimpfstoff