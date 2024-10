BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 123,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 123,80 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 123,91 USD. Bei 122,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.372 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 76,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 61,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,20 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,66 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,55 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,398 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

