BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 08.06.2022 16:08:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 149,65 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 146,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.902 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 258,86 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent auf 6.374,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 08.08.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 20,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Kleinkind-Vakzin kommt

Wie Experten die BioNTech-Aktie im Mai einstuften

BioNTech-Aktie schließt tiefer: BioNTech stellt Studienergebnisse zu Omikron-Impfstoff in Aussicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock