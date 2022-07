BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 08.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 166,55 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 167,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.226 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 395,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,57 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 14,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 211,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.374,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.048,40 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 07.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

