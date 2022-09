BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 144,00 EUR zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 144,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 773 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR. 56,63 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 223,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,45 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,72 Prozent zurück. Hier wurden 3.200,00 EUR gegenüber 5.308,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com