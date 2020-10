BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech stärker

Aktien in diesem Artikel BioNTech 73,00 EUR

Zuletzt ging es für das BioNTech-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 73,30 EUR. Die BioNTech-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,74 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Zuletzt wechselten 22.486 BioNTech-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,00 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2019 Kursverluste bis auf 11,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,00 USD. Experten taxieren den BioNTech-Gewinn für das Jahr 2021 auf 6,77 USD je Aktie.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

