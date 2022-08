BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 12:04 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 157,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.337 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 12.08.2021 markierte das Papier bei 363,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 40,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 223,86 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,72 Prozent zurück. Hier wurden 3.200,00 EUR gegenüber 5.308,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

