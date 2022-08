BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag nordwärts

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 156,90 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 156,60 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.317 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 364,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 56,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,60 EUR. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 40,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,86 USD an.

Am 08.08.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.200,00 EUR – eine Minderung von 39,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.308,50 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 07.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,13 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

