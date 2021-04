BioNTech (ADRs)-Aktie aktuell: BioNTech (ADRs) tendiert nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 101,00 EUR bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 101,50 EUR Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 998 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2020 bei 109,48 EUR. Bei 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,00 USD. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,24 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten und seltenen Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert Immunologieforschung, moderne therapeutische Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

