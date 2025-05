BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 96,37 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 96,37 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 95,37 USD. Mit einem Wert von 97,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.917 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 26,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 20,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.05.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -5,525 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

