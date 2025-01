Kurs der BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

15.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 115,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 115,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 116,31 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 38.769 BioNTech (ADRs)-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 76,55 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an. Am 04.11.2024 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,37 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 973,94 Mio. USD umgesetzt. Am 10.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --3,175 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen? CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus BioNTech-Aktie trotzdem in Grün: BioNTech und Pfizer erzielen millionenschwere Einigungen in Lizenzgebührenstreit in den USA

