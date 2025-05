BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 91,68 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 91,68 USD. Bei 89,99 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.841 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,15 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,50 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 131,67 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -1,42 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 192,39 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 203,61 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 04.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -5,547 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

