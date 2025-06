BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gesucht

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 107,44 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 107,44 USD. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ 59.651 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 18,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 40,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 135,33 USD.

Am 05.05.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,39 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 203,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,845 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

BioNTech-Aktie mit Rally: Deutsche Bank bewertet CureVac-Übernahme als Rettungsanker für den Tübinger mRNA-Spezialisten

BioNTechs CureVac-Übernahme: Strategischer Schachzug mit Auswirkungen auf Biotech-Wettbewerb