BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Verlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,7 Prozent auf 167,60 EUR nach. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.361 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 267,40 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 215,57 USD.

Am 07.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.087,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.461,20 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

