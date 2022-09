BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt Stellung am Mittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 143,45 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 145,25 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 143,40 EUR. Bei 144,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.184 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 56,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,77 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,58 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktien stärker: EMA befürwortet dauerhafte Zulassung für mRNA-Impfstoffe gegen Corona

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie stärker: Lauterbach rechnet mit zügigem Start für Omikron-Impfstoff

BioNTech-Aktie stark: BioNTech plant Beschäftigung in Mainz auf 5.000 auszubauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock