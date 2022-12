BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Abschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 2,0 Prozent auf 165,35 EUR nach. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 165,35 EUR. Bei 165,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.077 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei einem Wert von 267,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Mit einem Zuwachs von 38,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 48,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 29.03.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 34,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

