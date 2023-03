BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 123,80 EUR zu. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,95 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.421 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 185,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 33,41 Prozent zulegen. Bei 111,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,18 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.087,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 27.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.03.2024.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 35,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

