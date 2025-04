BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Montagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 99,16 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 99,16 USD. Bei 99,62 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 97,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 18.604 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,35 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,55 USD am 06.08.2024. Abschläge von 22,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,67 USD an.

Am 10.03.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,27 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,287 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

